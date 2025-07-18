По словам пресс-секретаря президента, Москва видит последовательную антироссийскую линию Европы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Россия считает незаконными введенные ЕС односторонние санкции. Это подчеркнул, отвечая на вопрос ТАСС на брифинге, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы видим достаточно такую последовательную антироссийскую линию Европы, - прокомментировал он новый пакет санкций ЕС. - Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными, мы выступаем против них".

Новый - 18-й - пакет санкций Евросоюза расширяет черный список физических и юридических лиц, снижает "потолок" цен на закупку российской нефти в ЕС, вводит ограничения против возможностей возобновления работы газопроводов "Северный поток", против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.