Ее введут в 2028 году, первый заместитель гендиректора компании Николай Карпухин

СЕЛО ПСЫГАНСУ /КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/, 18 июля. /ТАСС/. Решение о восстановлении Загорской гидроаккумулирующей станции - 2 в Московской области принято, достройка станции начнется после завершения выравнивания здания осенью этого года, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора "Русгидро" Николай Карпухин.

"Решение принято, срок ее ввода - 2028 год", - сказал он.

Карпухин отметил, что достройка станции начнется с осени. "Работы по выравниванию здания практически завершены. Срок их окончания - октябрь текущего года, и после этого начинается масштабная работа по ее достройке", - сказал топ-менеджер.

"Русгидро" строила Загорскую ГАЭС - 2 (Сергиево-Посадский район Московской области) мощностью 840 МВт с 2007 года по договору о предоставлении мощности (ДПМ), который гарантирует компании возврат инвестиций. Ввод электростанции планировался на 2014 год, но в 2013 году на ней произошла авария, в результате которой станция была частично затоплена.

В компании отмечали, что здание Загорской ГАЭС - 2 стабилизировано, проведенные обследования показали отсутствие повреждений, которые могли бы препятствовать его выравниванию и последующей достройке.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).

В новость внесены изменения (13:18 мск) - передается с уточнением сроков выравнивания здания в лиде и цитате в третьем абзаце.