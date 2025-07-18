Первый заместитель гендиректора компании Николай Карпухин отметил, что после завершения строительства и модернизации станций в 2027 году компания сможет начать проектирование следующих объектов

СЕЛО ПСЫГАНСУ /КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ/, 18 июля. /ТАСС/. "Русгидро" планирует в 2027 году ввести Нихалойскую гидроэлектростанцию в Чечне, в 2026 году введет после модернизации Кубанскую ГАЭС в Карачаево-Черкесии и Сенгилеевскую ГЭС на Ставрополье, сообщил журналистам первый заместитель гендиректора компании Николай Карпухин.

"Мы сейчас строим в Чеченской Республике Нихалойскую ГЭС. Ее срок ввода в эксплуатацию - конец 2027 года у нас запроектирован", - сказал он.

"В следующем году вводим Кубанскую ГАЭС в Карачаево-Черкесии и после большой реконструкции мы в следующем году сдаем Сенгилеевскую ГЭС на Ставрополье", - добавил топ-менеджер.

По его словам, после завершения строительства и модернизации этих станций в 2027 году компания сможет начать проектирование следующих объектов.

Проектная мощность Нихалойской ГЭС на реке Аргун в Шатойском районе Чечни составляет 23 МВт, проект станет второй гидроэлектростанцией компании в регионе после Башенной ГЭС и крупнейшим объектом гидроэнергетики в республике. В год станция будет вырабатывать 104,9 млн кВт-ч электроэнергии.

Модернизация Кубанской гидроаккумулирующей электростанции позволит увеличить ее мощность до 18,9 МВт с 15,9 МВт, Сенгилеевской ГЭС предполагает увеличение мощности с 15 МВт до 18 МВт.