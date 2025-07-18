Угольным компаниям могут дать отсрочку по налогам и взносам на 63 млрд рублей

При этом, как уточняет Минфин, говорить о конкретных суммах преждевременно до утверждения перечня компаний, соответствующих критериям для получения отсрочек

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Объем финансовой поддержки угольных компаний на отсрочку по уплате налогов и страховых взносов может составить около 63 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

"Предварительная оценка объема финансовой поддержки в виде отсрочек по уплате налогов и страховых взносов может составить порядка 63 млрд рублей", - говорится в сообщении.

При этом, как уточняет министерство, говорить о конкретных суммах преждевременно до утверждения перечня компаний, соответствующих критериям для получения отсрочек, по факту их обращения.