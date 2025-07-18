Отраслевым министерством подтверждена необходимость рассмотрения пять угольных компаний, сообщает ведомство

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Порядка 40 угольных компаний в ближайшее время могут подать заявки на получение субсидий в подкомиссию по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей. Об этом сообщается на сайте Минфина России.

"На сегодня отраслевым министерством подтверждена необходимость рассмотрения 5 угольных компаний, в ближайшее время ожидается обращение порядка 40 компаний", - говорится в сообщении.

В Минфине напомнили, что вопросы дополнительной точечной поддержки по запросу конкретных компаний с учетом их потребностей прорабатывает подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей.