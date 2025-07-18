Объем инвестиций в проект превысит более 1,5 млрд рублей, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Новое предприятие по производству соков и газированных напитков запустят к началу следующего года в Омске, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Виталий Хоценко. Объем инвестиций в проект составит более 1,5 млрд рублей.

"В Омске создается новое предприятие по производству соков, лимонадов и других прохладительных напитков. Объем инвестиций в производство превысит 1,5 млрд рублей. В полную силу завод начнет свою работу уже к началу следующего года", - написал Хоценко.

Он отметил, что предприятие создается на производственных площадках, которые ранее принадлежали ликеро-водочному заводу "Оша" (признан банкротом в 2020 году). "Для нас важно, чтобы в регионе появлялись новые производства, которые будут обеспечивать качественной продукцией нашу область, другие субъекты нашей страны, а также поставлять ее на прилавки в зарубежные страны", - подчеркнул глава региона.