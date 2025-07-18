По словам зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатора Артема Шейкина, это нужно, что чтобы реализовать потенциал трансграничных перевозок с КНР

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Нормативные барьеры надо устранить для развития беспилотной логистики между Россией и Китаем. Об этом заявил ТАСС зампредседателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

"Беспилотные авиационные системы уже сегодня становятся частью логистических решений, в том числе в международной торговле. Чтобы реализовать потенциал трансграничных перевозок с Китаем, необходимо устранить нормативные барьеры и выстроить взаимопонимание на уровне стандартов и процедур", - сказал он.

Сенатор пояснил, что по результатам заседания секции "Цифровая трансформация транспорта", на котором обсуждалась концепция логистического проекта - международного транспортного БАС-хаба с применением беспилотных летательных аппаратов между Россией и Китаем - были подготовлены рекомендации для министерств и ведомств.

"В адрес федеральных ведомств, включая Минтранс, ФТС, Росавиацию и МИД, направили рекомендации рассмотреть возможность выработки предложений по гармонизации требований России и Китая в этой сфере - от сертификации БАС до правил полетов, частотного регулирования и контроля за использованием беспилотников. Это крайне важный шаг, поскольку несогласованность подходов между странами может стать серьезным препятствием для развития беспилотной логистики", - добавил Шейкин.

Также, отметил он, предстоит проработать правовые механизмы, позволяющие использовать беспилотные авиационные системы для доставки трансграничных грузов с учетом всех аспектов таможенного регулирования, включая правила перемещения, временного хранения, декларирования и выпуска товаров. "Эти изменения должны не только соответствовать международным обязательствам, но и открывать новые возможности для ускорения и удешевления доставки между Россией и КНР. Это стратегическая задача, решение которой позволит России укрепить свои позиции в сфере высокотехнологичной логистики и развития приграничной торговли", - уверен парламентарий.