Минфин: семь угольных компаний могут получить субсидии и отсрочки по кредитам

Вопросы дополнительной точечной поддержки по запросу конкретных компаний с учетом их потребностей прорабатывает подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Семь угольных компаний могут получить субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризацию задолженностей: "Мечел", "Воркутауголь", "ХК "СДС-уголь", "УК "Сила Сибири", "ТД "Донские угли", "УК "Северный Кузбасс", "СУПК". Об этом сообщается на сайте Минфина России.

"Отдельные компании уже получили индивидуальные решения подкомиссии, такие как субсидии, отсрочки по кредитам и реструктуризация задолженностей. В частности, рассмотрено 7 компаний: ПАО "Мечел", АО "Воркутауголь", АО "ХК "СДС-уголь", АО "УК "Сила Сибири", ООО "ТД "Донские угли", АО "УК "Северный Кузбасс", АО "СУПК", - сообщили в Минфине.

Вопросы дополнительной точечной поддержки по запросу конкретных компаний с учетом их потребностей прорабатывает подкомиссия по оказанию финансовых мер государственной поддержки для отдельных организаций экономических отраслей.

В министерстве уточнили, что в периметр этих компаний входят 34 шахты и угольных разрезов, 16 обогатительных фабрик, а также 20 металлургических, ремонтно-транспортных, вспомогательных и иных производств.

"На сегодня отраслевым министерством подтверждена необходимость рассмотрения 5 угольных компаний, в ближайшее время ожидается обращение порядка 40 компаний", - добавили в министерстве.

Об индивидуальных мерах поддержки

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев ранее говорил, что ряд угольных компаний уже получают индивидуальные меры господдержки. По его словам, подкомиссия рассмотрела поддержку 37 угольных предприятий.

Директор департамента Минэнерго Петр Бобылев заявлял, что для получения адресной поддержки угольщики должны соответствовать ряду критериев, среди которых уровни доказанной убыточности, долга и EBITDA. Замглавы Минэнерго Дмитрий Исламов говорил в интервью ТАСС, что правительство РФ рассматривает возможность выделения адресной помощи 73 угледобывающим предприятиям на миллиарды рублей.