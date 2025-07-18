Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС отметил, что это "может иметь различные последствия"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Введенные против России санкции могут привести к росту цен на энергоносители, сокращению объемов торговли между странами, ответным мерам со стороны России и ухудшению отношений с другими странами, иммиграционным потокам, усилению обороны. Об этом заявил ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

"Введение 18-го пакета санкций против России может иметь различные последствия для стран, инициировавших эти меры. Это могут быть экономические последствия: рост цен на энергоносители. Страны, зависящие от импорта российской нефти и газа, могут столкнуться с повышением цен на энергоносители, что приведет к росту инфляции и увеличению затрат для потребителей и бизнеса. Также снижение торговли: ограничения на экспорт и импорт могут привести к сокращению объемов торговли между странами, что негативно скажется на экономическом росте и занятости", - сказал эксперт.

Говоря о политических последствиях, эксперт указал на укрепление международной солидарности, санкции могут укрепить единство среди стран БРИКС и их союзников, "что позволит более эффективно противостоять агрессивным действиям коллективного Запада". Кроме того, напряженность в международных отношениях: санкции могут вызвать ответные меры со стороны России и ухудшение отношений с другими странами, которые могут не поддерживать эти меры", - отметил Гапоненко.

Дополнительные вызовы

Что касается социальных последствий, эксперт указал на недовольство населения. По его словам, введение санкций может привести к экономическим трудностям внутри стран-инициаторов, что может вызвать недовольство среди населения, особенно если это приведет к росту цен и ухудшению уровня жизни. "Иммиграционные потоки: экономические трудности могут спровоцировать миграцию из стран, пострадавших от санкций, что создаст дополнительные вызовы для соседних государств", - рассказал Гапоненко.

Санкции также могут привести к изменениям в энергетической политике. По его словам, может произойти диверсификация источников энергии. "Страны могут ускорить переход на альтернативные источники энергии и искать новых поставщиков, что может привести к долгосрочным изменениям в энергетической политике. Также инвестиции в возобновляемые источники энергии: увеличение инвестиций в зеленые технологии может стать ответом на энергетические вызовы, что также будет способствовать борьбе с изменением климата", - указал собеседник агентства.

Кроме того, введение санкций может усилить экономическую зависимость от других стран и привести к поиску новых торговых партнеров. По его словам, страны могут начать искать новые рынки и партнеров для минимизации негативного воздействия санкций на свою экономику. Гапоненко также указал на увеличение военных расходов. "Укрепление обороноспособности: страны могут увеличить свои военные бюджеты и усиливать оборонные способности в ответ на вымышленные угрозы якобы исходящие от России", - считает он.

Кроме того, могут возникнуть правовые последствия. По его словам, введение новых санкций может создать юридические и административные сложности для бизнеса и правительств, что потребует дополнительных ресурсов для их реализации. "Эти последствия могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, степени зависимости стран от России и их готовности адаптироваться к новым условиям", - заключил эксперт.