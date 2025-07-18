ФАС разъяснила особенности применения новой нормы закона о торговле

В соответствии с новой нормой недопустимо штрафовать поставщиков за недопоставку заказов, говорится в сообщении службы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разъяснила особенности изменений в закон торговли, которые вступают в силу с 1 сентября 2025 года - они запрещают торговым сетям привлекать поставщиков к ответственности за недопоставку объемов товаров сверх согласованных в договоре. Об этом говорится в сообщении службы.

"При заключении рамочных договоров с открытыми условиями применение санкций к поставщику за недопоставку товара будет возможно только в случае, если торговая сеть получала от него согласие по каждому заказу. Это связано с тем, что каждый заказ влечет за собой отдельное обязательство по поставке в установленные сроки определенного количества товара", - говорится в сообщении ФАС.

Стороны могут составить план-график с указанием сроков и объемов поставок конкретных партий товара на весь период действия договора. Если поставщик согласует этот график, то дополнительное согласование указанных в нем поставок не требуется. При этом поставщик может нести ответственность за непоставку товара в предусмотренные сроки и в согласованных объемах, добавили в службе.

Кроме того, в соответствии с новой нормой недопустимо штрафовать поставщиков за недопоставку заказов в случае, если в договоры поставки включены пункты о безусловном согласовании заказа поставщиком в любом объеме или о согласовании заказа путем молчания, подчеркивается в сообщении.

В ФАС отметили, что норма будет способствовать дальнейшему развитию рынка торговли, восстановлению прав поставщиков на свободу договора, обеспечению потребителей товарами по доступным ценам.