Эксперты: потолок цен на нефть не работает

Трейдеры не ждут проблем из-за новых санкций, отметил научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Потолок цен на российскую нефть не работает, что подтверждается спокойной реакцией рынка на новые ограничения, заявили эксперты Института Гайдара, опрошенные ТАСС.

Послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Санкции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки" и НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель.

"Работоспособность потолка нефтяных цен давно критикуется многочисленными экспертами, фактически этот механизм почти не работает. Запрет на импорт нефтепродуктов, произведенных с использованием российской нефти, также видится не слишком большой проблемой", - сказал научный сотрудник лаборатории международной торговли Института Гайдара Дмитрий Кузнецов.

По его словам, нефть и нефтепродукты - это относительно легко перенаправляемые товары, которые найдут своего покупателя, хотя для этого, возможно, придется предоставить незначительную скидку, и перенаправление займет некоторое время. "Достаточно сдержанная реакция рынка - рост биржевых котировок на 1-1,5% - показывает, что трейдеры пока не ожидают значительных проблем с предложением на рынке", - добавил Кузнецов.

Эксперт Фонда экономической политики Ольга Пономарева отметила, что ценовой потолок понижен существенно, но вопрос относительно эффективности такой меры сохраняется.

"Статистика торговли с ключевыми потребителями российской нефти - Китаем и Индией - показывает, что ограничения не соблюдались в 2023-2024 годах. Тем более, что сейчас пониженный потолок цен вводится только на уровне ЕС и еще не поддержан США. Также ЕС собирается вводить вторичные санкции в отношении поставщиков нефтепродуктов, которые используют в переработке российскую нефть. Здесь опять же есть сомнения в возможностях отслеживания и имплементации такой меры", - подчеркнула Пономарева.