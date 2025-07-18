Пассажирам вручают памятные сувениры от аэропорта

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 18 июля. /ТАСС/. Начало регистрации пассажиров объявлено в аэропорту Геленджика на первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления полетов, который выполнит в Москву авиакомпания "Аэрофлот", передает корреспондент ТАСС из зала регистрации аэропорта.

В аэропорту по громкой связи объявлено о регистрации пассажиров на рейс авиакомпании "Аэрофлот" сообщением Геленджик - Москва (аэропорт Шереметьево). На регистрацию начали прибывать первые пассажиры, им вручают памятные сувениры от аэропорта. "Аэрофлот" выполняет рейсы бортом Airbus A321. Согласно данным онлайн табло аэропорта, время в пути составит три часа, вылет запланирован на 16:25 мск.

Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. По решению Росавиации с 10 июля 2025 года был отменен NOTAM (соответствующее извещение летному составу, запрещающее полеты в аэропорт Геленджик). 11 июля аэропорт сообщал, что службы провели работу по подготовке к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности.

В декабре 2021 года было завершено строительство нового терминала в аэропорту Геленджика. Общий объем инвестиций составил 6 млрд рублей. Сейчас площадь терминала составляет порядка 16,8 тыс. кв. м, аэропорт может обслуживать порядка 900 пассажиров в час и более 1 млн пассажиров в год. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и 6 выходами на посадку. Перед терминалом располагаются парковка и ландшафтный парк. Официальное открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик тогда было отложено и планировалось провести после снятия авиационных ограничений. Аэропорт в Геленджике является региональным, обслуживает внутренние воздушные линии, его пассажиропоток до реконструкции в 2020 году составил около 482 тыс. человек, по итогам 2021 года аэропорт обслужил уже более 1 млн пассажиров.