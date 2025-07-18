Церемония вручения прошла в павильоне "Зеленый маркет"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Москва получила диплом за эффективную поддержку локальных брендов в рамках программы "Сделано в Москве" на всероссийском конкурсе "Знай наших". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Программа "Сделано в Москве" объединяет уже больше 7,5 тыс. предпринимателей. При поддержке города они участвуют в отраслевых выставках и форумах, продвигаются на интернет-площадках, размещают свою продукцию в фирменных магазинах и онлайн-шоуруме проекта. Его ассортимент насчитывает 35 категорий товаров - от одежды и аксессуаров до предметов интерьера и игрушек. Благодаря комплексному подходу московские бренды активно развиваются, находят новых покупателей и увеличивают объемы продаж", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что дипломами также были отмечены Башкирия, Мордовия, Нижегородская область и Приморский край. Церемония вручения прошла в павильоне "Зеленый маркет" на Болотной площади.

В пресс-службе добавили, что кроме программы "Сделано в Москве", еще пять столичных компаний стали лучшими в основных номинациях всероссийского конкурса, таких как "Креатив", "Высокие и информационные технологии", "Продукты питания" и "Потребительские товары". 21 городское предприятие отметили в партнерских и специальных категориях.

Ежегодный всероссийский конкурс растущих брендов "Знай наших", организованный Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, проводится по поручению президента России Владимира Путина с 2023 года. В 2025 году заявки на участие в нем принимались по пяти основным и 20 партнерским и специальным номинациям. Всего на конкурс в этом году поступило свыше 14 тыс. заявок.