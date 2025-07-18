У США огромные проблемы с экономикой, заявил директор департамента внешнеполитического планирования российского дипведомства Алексей Дробинин

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. США испытывают серьезные экономические проблемы, а действия президента Дональда Трампа только увеличивают американский государственный долг. Об этом заявил в интервью "Комсомольской правде" директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин.

"Сказать, что у США есть проблемы, не сказать ничего. У Америки большие проблемы, как и подобает крупной державе", - сказал он, отвечая на вопрос о состоянии американской экономики.

По словам Дробинина, у США показатель госдолга "достиг 124% ВВП". "Лиха беда начало! Большой красивый билль Трампа увеличит долг, как минимум, на 5 трлн долларов. Это притом, что на выборы Трамп шел под лозунгом сокращения долга США", - пояснил дипломат.

Дробинин обратил внимание, что прошлым летом госдолг Соединенных Штатов превысил 35 трлн долларов. "В этом году внешнеторговый дефицит США - более 918 млрд долларов (на 17% больше, чем в 2024 году). Из них с Китаем - около 295 млрд долларов. Отрицательное сальдо торговли товарами с Евросоюзом - 235 млрд долларов, с Мексикой - 171 млрд долларов, с Вьетнамом - 123 млрд долларов", - указал он.

Американские историки и политологи, по словам дипломата, проводят параллели с Британией, тогда еще империей, середины XX века, суверенный долг которой после Второй мировой войны колебался в диапазоне от 200 до 270% ВВП и был на тот момент одним из самых высоких в мире.

"Быстрое накопление госдолга и гипердефицит внешней торговли - видимые признаки смены вех, - подчеркнул директор департамента МИД. - В середине прошлого века после двух мировых войн роль лидера капиталистического мира перешла от Британии к США. Сейчас картина опять меняется. Серьезным вызовом для любого президента США, а для внешнего по отношению к Америке мира - повышенным риском, стала следующая тенденция: американцы все чаще прибегают к внеэкономическим методам преодоления своих экономических и финансовых трудностей".

Дипломат выразил убеждение, что "эта проблема уже не американская, а общая, которая затрагивает или затронет всех".

Тарифы Трампа

Дробинин отметил, что тарифы, как и санкции - "одно из последних перед применением военной силы средств удержания гегемонии". И Трамп, по его словам, "не от хорошей жизни повышает торговые тарифы". "Иначе пришлось бы смириться или применять силу. Некомфортный выбор. Смысл тарифных и санкционных мер в том, чтобы сохранить подконтрольную США глобальную систему и заставить всех играть по американским правилам, - пояснил он. - Повышая торговые тарифы, американцы хотят увеличить цену доступа на свой рынок товаров из других стран, чтобы стимулировать возрождение собственного производства".

При этом, как полагает дипломат, "такая политика едва ли сработает в нормальных условиях, так как американский и любой другой капитал привык минимизировать издержки за счет вывода производств в страны с дешевым и мотивированным трудом". "По сути, политическая власть США идет на конфликт с национальным капиталом, который давно стал транснациональным", - заключил директор департамента МИД.