Мерц считает, что переговоры ЕС и США по пошлинам находятся на завершающей стадии

При этом канцлер Германии подчеркнул, что "чем ниже пошлины с обеих сторон, тем лучше для обеих сторон"

БЕРЛИН, 18 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц полагает, что переговоры между Европейским союзом (ЕС) и США по урегулированию торгового спора находятся на завершающей стадии.

"Эти пошлины, независимо от уровня, на котором они будут введены в долгосрочной перспективе, наносят вред всем, а не только нам, европейцам. Я твердо убежден, что в долгосрочной перспективе они также нанесут ущерб экономике США. Тем не менее, такова политика американского правительства. Мы пытаемся, и я полностью поддерживаю в этом Еврокомиссию, найти разумный компромисс с ЕК", - заявил Мерц на большой пресс-конференции в Берлине. При этом он подчеркнул, что "чем ниже пошлины с обеих сторон, тем лучше для обеих сторон".

Вопрос о том, можно ли подходить к отдельным секторам по-разному, по словам канцлера, остается открытым. "Это поддерживается европейской стороной, но рассматривается американской стороной довольно критически. Сейчас мы находимся на завершающем этапе переговоров, которые должны быть завершены к середине следующей недели. Я активно участвую в этом и надеюсь, что мы достигнем результата, который завершится установлением максимально низких тарифов для обеих сторон", - констатировал Мерц.

В то же время глава правительства ФРГ подчеркнул, что нереалистично полагать, что ЕС и США "выйдут с результатом 0:0". Он сослался на закон о налогах и расходах в США. Это оказывает крайне негативное влияние на американский бюджет и приводит к значительным потерям доходов, резюмировал канцлер.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 30% на весь европейский экспорт в дополнение к уже действующим пошлинам в 10% на сталь, алюминий и автомобили из ЕС. В ответ глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что эти пошлины подорвут трансатлантические цепочки поставок, и призвала, невзирая ни на что, постараться достичь соглашения до 1 августа. В свою очередь еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что ЕС будет добиваться отмены американских пошлин, но параллельно уже подготовил список американских экспортных товаров на 72 млрд евро в год для обложения ответными пошлинами, если переговоры не дадут результата.