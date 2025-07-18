Китай предупредил Канаду о защитных контрмерах в ответ на пошлины

Как уточняется в заявлении Минкоммерции, Пекин надеется, что канадская сторона будет учитывать "интересы развития многосторонней торговой системы"

ПЕКИН, 18 июля. /ТАСС/. Власти КНР примут ответные меры для защиты национальных предприятий, если Канада введет пошлины на продукцию, содержащую китайскую сталь. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая.

"Китайская сторона примет все необходимые [ответные] меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы предприятий КНР", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте торгового ведомства в связи с планами Оттавы усилить рестрикции в отношении импортной стали.

Как уточняется в заявлении Минкоммерции, Пекин надеется, что канадская сторона будет учитывать "интересы развития многосторонней торговой системы", а также "руководствоваться [необходимостью] сохранения китайско-канадских торгово-экономических отношений". Пекин считает, что Оттаве следует "немедленно исправить допущенные ошибки и отказаться от ограничительных мер".

"На самом деле, основная причина трудностей, с которыми столкнулась канадская сталелитейная промышленность, - это односторонняя тарифная политика США", - подчеркивается в комментарии Минкоммерции КНР.

В нем отмечается, что правительство Канады "уклоняется от [урегулирования] главного парадокса и пытается переложить ущерб, который был нанесен [ее] промышленности, на торговых партнеров, включая КНР". Минкоммерции Китая назвало это нарушением правил Всемирной торговой организации, "типичным проявлением протекционизма", а также шагом, который нанесет "серьезный урон" сотрудничеству двух стран.

16 июля Министерство финансов Канады опубликовало заявление, в котором говорится, что в ответ на введение пошлин США в отношении импортной стали и с учетом переизбытка мощностей по ее производству в мире Оттава с 1 августа расширит сферу применения тарифов, ужесточит квоты на ввоз соответствующих товаров. Кроме того, применительно к продукции, которая содержит соответствующее сырье из Китая, планируется задействовать ставку в размере 25%.