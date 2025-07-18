Вводится также эмбарго на импорт оружия из Белоруссии, говорится в заявлении Совета ЕС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Евросоюз расширил частичный запрет на финансовые услуги в отношении Белоруссии до полного запрета на транзакции в рамках 18-го пакета санкций. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

"Запрет на специальные финансовые услуги расширен до полного запрета на транзакции. Вводится также эмбарго на импорт оружия из Белоруссии", - говорится в сообщении.

Санкции введены также в отношении восьми объектов, связанных с военно-промышленным комплексом Белоруссии, их названия пока не уточняются. В заявлении указывается, что новые меры против Минска приведены в соответствие с теми, которые ранее были задействованы в отношении России.

ЕС вводит полный запрет:

На операции с "Северным потоком" и "Северным потоком - 2", в том числе на поставку товаров или услуг.

На финансовые транзакции в отношении Белоруссии в 18-м пакете санкций.

На осуществление любых операций с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), его субфондами и компаниями.

На еще 105 судов, которым будет запрещен доступ в порты и на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом, в результате чего общее число судов, включенных в список, достигнет 444.

На предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений для ряда российских банков до полного запрета на транзакции с ними.

На поставки товаров и технологий в Россию, включив в список среди прочего предметы, связанные с разработкой и созданием российского оборудования с числовым программным управлением (ЧПУ).

На три китайские компании, которые якобы связаны с экспортом в РФ товаров для военно-промышленного комплекса (ВПК).

Помимо этого, ЕС в новом пакете санкций понизил потолок цены на нефть из России с $60 до $47,6 за баррель. Отмечается, что 14 физических лиц и 41 юридическое лицо вошли в антироссийский санкционный список Евросоюза, в котором теперь более 2,5 тыс. фигурантов.

В заявлении также сказано, что санкции препятствуют завершению строительства и будущему использованию трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Одна российская СПГ-компания включена в новый санкционный список. Совет ЕС сообщил, что впервые включил в список капитана судна, а также частного оператора, зарегистрированного под международным флагом. В целом санкции в области энергетики касаются заморозки активов, запрета на поездки и предоставление ресурсов и направлены на российские и международные компании, управляющие суда и нефтетрейдеров, говорится в заявлении.