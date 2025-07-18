Исключением стали Канада, Норвегия, Швейцария, Великобритания и США

БРЮССЕЛЬ, 18 июля. /ТАСС/. Введенный в рамках 18-го пакета санкций ЕС против России запрет на импорт в страны объединения нефтепродуктов, произведенных на основе нефти из РФ, не касается США, Великобритании, Швейцарии, Норвегии и Канады.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС о принятии 18-го пакета санкций.

"ЕС вводит запрет на импорт очищенных нефтепродуктов, произведенных из российской нефти и поступающих из третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США", - говорится в тексте заявления.