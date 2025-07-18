Великобритания расширила санкционный список в отношении России

В частности, страна ввела санкции против агентства "Африканская инициатива" и его руководителей

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Великобритания ввела санкции в отношении российского информационного агентства "Африканская инициатива" и его руководителей. Об этом говорится в обновленном черном списке, опубликованном МИД Соединенного Королевства.

Помимо самой организации, рестрикции введены в отношении главного редактора "Африканской инициативы" Артема Куреева, его заместителя Анны Замараевой, главы представительства организации в Буркина-Фасо Виктора Луковенко.

Всего же антироссийские санкции Лондона расширены на 23 позиции.