Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека отметила, что это может произойти не в ближайшей перспективе

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Блокировка в России мессенджера WhatsApp, принадлежащего экстремистской организации Meta, возможна, но более вероятен его постепенный уход с рынка РФ по мере развития отечественных решений, включая российский мессенджер Max. Такое мнение высказала ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), генеральный директор АНО "Белый интернет", профессор МГИМО МИД России Элина Сидоренко.

"Для России вопрос цифрового суверенитета - это вопрос безопасности. Ключевыми в этом контексте являются вопросы контроля и шифрования, защиты от шпионажа и борьбы с дезинформацией. Это три главных вопроса, вокруг которых выстраивается цифровой суверенитет России. Блокировка WhatsApp в этой связи стала бы неожиданным и болезненным шагом для российских пользователей. Мы понимаем все риски, связанные с использованием WhatsApp, а также осознаем, что информация в этой системе уходит в западные страны и оценивается там, понимаем, что российские пользователи WhatsApp никак не защищены", - сказала она.

По словам Сидоренко, "по мере развития российских мессенджеров, в частности, мессенджера Max, будет осуществлен очень плавный, мягкий, постепенный переход на российские модели". "В этот момент уход WhatsApp или его блокировка были бы в полной мере обоснованы и понятны. Блокировка WhatsApp возможна, но не в ближайшей перспективе", - пояснила эксперт.

По ее мнению, "в настоящий момент взаимодействие с WhatsApp следует строить на информировании населения о тех рисках, которое вызывает само использование зарубежного мессенджера, созданного разработчиком, который запрещен в России".

Цифровой суверенитет РФ

"Обеспечение цифрового суверенитета России - это поступательная системная политика, которая одновременно проводится по трем основным векторам: развитие отечественного ПО, разработка отечественного оборудования (компьютеров, комплектующих) и обучение граждан и российских компаний работе с отечественным ПО", - уточнила эксперт.

Она добавила, что "по каждому из этих направлений делается много последовательных шагов, которые уже сегодня приводят к тому, что российское ПО в полной мере заменяет западные модели во многих компаниях и на многих частных компьютерах".

"Россия в своей цифровой политике никогда не стремилась к радикальным шагам. Все было нацелено на постепенное замещение зарубежного оборудования и программного обеспечения российскими моделями. По этому пути мы будем следовать и далее. Политику государства в этой сфере можно только приветствовать, поскольку в основе ее заложен ключевой критерий - обеспечение безопасности российских граждан и компаний", - отметила Сидоренко.

Россия и создание "цифрового купола"

"Что касается [возможных попыток создать в России аналог] китайской модели национального "цифрового купола", на мой взгляд, это не та стратегия, которую изберет Россия", - считает эксперт. По ее словам, "геополитическое расположение России и ее ориентиры объясняют главные принципы цифровой политики РФ: открытость и безопасность".

Как отметила Сидоренко, "Россия открыта к взаимодействию с другими странами, но при условии соблюдения российского законодательства и отсутствия ущерба национальной безопасности". Она возложила большие надежды на мессенджер Max в части обеспечения прозрачности, открытости и одновременно безопасности страны.

"Мы создадим оптимальные модели, которые позволят сочетать в себе и открытость, и безопасность. Именно по этому пути идет система цифрового импортозамещения и развития цифрового суверенитета", - заключила она.

Ситуация вокруг WhatsApp

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка. По словам депутата, мессенджер с очень большой долей вероятности подпадет под ограничения для ПО из недружественных стран.

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что WhatsApp должен выполнять российские законы для стабильной работы в стране.

17 июля президент России Владимир Путин поручил правительству подумать насчет дополнительных ограничений на использование ПО из недружественных стран, в том числе коммуникационных сервисов.

Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система. В будущем предполагается интегрировать платформу с "Госуслугами".