ЦБ счел незначительным влияние пошлин Трампа на цены в России

В долгосрочном периоде цены могут вырасти на 0,1% при отсутствии эффекта на производство, говорится в аналитической записке на сайте регулятора

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Анонсированные президентом США Дональдом Трампом в апреле 2025 года пошлины на ввозимые в страну товары повлияют на рост цен в России незначительно. Такой вывод приводится в аналитической записке департамента исследований и прогнозирования Банка России, опубликованной на сайте регулятора.

Так, по данным ЦБ, оценки эффектов от встречных пошлин США - Китая для России получаются скромными: цены в долгосрочном периоде могут вырасти на 0,1%, при отсутствии эффекта на производство.

При этом прогноз роста цен в США, по данным департамента, составил 2,8-5,7 п. п., для Китая - 0,5-0,9 п. п., а для иных стран - от 0 до 0,2 п. п.

В то же время из-за пошлин ВВП США может снизиться на 0,8%, ВВП Китая - на 5,7%. Для России пошлины не окажут существенного эффекта на динамику ВВП, отмечается в записке. Мировой ВВП при этом может снизиться на 1,1%.

"Несмотря на незначительное прямое влияние пошлин на Россию, можно ожидать, что результирующее воздействие может быть более существенным через два основных канала. Во-первых, через мировые цены на сырьевые ресурсы, по которым ожидается более низкая динамика из-за роста неопределенности и снижения мирового спроса. Во-вторых, через общее замедление мировой экономики и, соответственно, деловой активности в ключевых торговых партнерах России (в основном Китай), что также будет ограничивать спрос на российские экспортные товары", - заключили эксперты ЦБ.