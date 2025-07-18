Производитель роботов-гуманоидов и робопсов подал документы в Комиссию по регулированию ценных бумаг провинции Чжэцзян

ШАНХАЙ, 18 июля. /ТАСС/. Китайская компания Unitree Robotics, производящая роботов-гуманоидов и робопсов, начала подготовку к IPO - первичному публичному предложению. Об этом говорится в сообщении на сайте Комиссии по регулированию ценных бумаг КНР.

Регулятор проинформировал, что Unitree Robotics прошла консультации и подала необходимые документы в Комиссию по регулированию ценных бумаг провинции Чжэцзян.

Агентство Citic Securities будет консультировать производителя роботов по выходу на биржу. Оно проведет всестороннюю оценку соответствия условиям выпуска акций и листинга уже в октябре 2025 года.

Компания Unitree Robotics основана в 2016 году, ее штаб-квартира находится в Ханчжоу. Разработчик стал очень популярным в КНР после выступления андроидов на февральском гала-концерте в честь китайского Нового года: 16 роботов вышли на сцену и исполнили народный танец янгэ с платочками в руках.

Китай активно развивается в области робототехники. По данным Государственного управления по регулированию рынка КНР, к концу 2024 года число предприятий в индустрии интеллектуальных роботов в Китае превысило 451 тыс. Их общий уставной капитал составил 6,44 трлн юаней (около $900 млрд.). Число предприятий выросло на 200% с конца 2020 года, что отражает стремительный рост этого сектора экономики.