Согласно данным маркетплейса, средний показатель по годовому вкладу опустился до 15,91%, а по полугодовому - до 16,84%

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российские банки продолжили снижать ставки по своим вкладам. Так, средняя ставка по полугодовому вкладу в кредитных организациях из топ-20 упала ниже 17%, а ставка по годовому вкладу - ниже 16% годовых, сообщили в пресс-службе маркетплейса "Финуслуги" со ссылкой на данные своего индекса, рассчитываемого по топ-20 банкам по объему депозитного портфеля.

Согласно данным "Финуслуг", средний показатель по годовому вкладу опустился до минимума с конца июля 2024 года, а по полугодовым - с августа 2024. Так, на 18 июля средняя ставка по годовому вкладу в топ-20 банках составляет 15,91%, по полугодовому - 16,84%, по трехмесячному вкладу - 17,65%.

Индекс ставок рассчитывается по вкладам без специальных условий на сумму 100 тыс. рублей.