Самолет "Аэрофлота" встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Геленджика Алексей Богодистов

ГЕЛЕНДЖИК /Краснодарский край/, 18 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в аэропорту Геленджика, совершив первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления полетов, передает корреспондент ТАСС.

Прибывший из Москвы борт прошел через водную арку на стоянке № 5 аэропорта Геленджик. К борту подан трап, экипаж приступил к высадке пассажиров. Рейс на стоянке встретили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Геленджика Алексей Богодистов. Согласно расписанию, Airbus A321 вылетел из аэропорта Шереметьево в Москве в 11:34 мск.

Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. По решению Росавиации с 10 июля 2025 года был отменен NOTAM (соответствующее извещение летному составу, запрещающее полеты в аэропорт Геленджик). 11 июля аэропорт сообщал, что службы провели работу по подготовке к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности.

В декабре 2021 года было полностью завершено строительство нового терминала в аэропорту Геленджика. Общий объем инвестиций составил 6 млрд рублей. Сейчас площадь терминала составляет порядка 16,8 тыс. кв. м, аэропорт может обслуживать порядка 900 пассажиров в час и более 1 млн пассажиров в год. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и 6 выходами на посадку. Перед терминалом располагаются парковка и ландшафтный парк. Официальное открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик тогда было отложено и планировалось провести после снятия авиационных ограничений. Аэропорт в Геленджике является региональным, обслуживает внутренние воздушные линии, его пассажиропоток до реконструкции в 2020 году составил около 482 тыс. человек, по итогам 2021 года аэропорт обслужил уже более 1 млн пассажиров.