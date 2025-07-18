США пока не присоединились к новым рестрикциям, а Евросоюз в одиночку имеет ограниченные возможности для их реализации, отметили опрошенные агентством аналитики

ЛОНДОН, 18 июля. /ТАСС/. Трейдеры сомневаются, что очередной пакет санкционных ограничений Евросоюза против России сможет существенно повлиять на экспорт российской нефти. Об этом пишет агентство Reuters.

Как сообщается, России пока удавалось продавать большую часть своей нефти по цене выше ранее установленного западными странами потолка, поскольку существующий механизм не определяет, кто должен контролировать его соблюдение. Кроме того, США пока не присоединились к новым рестрикциям, а Евросоюз в одиночку имеет ограниченные возможности для их реализации, отмечают опрошенные агентством аналитики.

В пятницу послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. В рамках него Евросоюз, в частности, снижает потолок цен на закупку российской нефти с $60 до $47,6 за баррель, исключает возможности возобновления работы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", вводит ограничения против нефтетанкеров и банков, устанавливает новые экспортные рестрикции.