К 15:24 мск акции замедлили снижение и находились на уровне 121,28 рубля

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Обыкновенные акции российского разработчика программного обеспечения (ПО) "Группа Аренадата" в ходе торгов на Московской бирже снижались почти на 10%, свидетельствуют данные торгов.

Такая динамика отмечена на фоне заочного ареста миллиардера Сергея Мацоцкого по обвинению в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере. В настоящее время он является основателем и владельцем многопрофильной IT-структуры, в составе которой такие компании, как "БФТ", "Аренадата" и другие.

По данным на 12:05 мск, акции компании упали на 9,67%, до 112,26 рубля за бумагу. К 15:24 мск акции замедлили снижение и находились на уровне 121,28 рубля (-2,41%) за бумагу.

Сергей Мацоцкий - предприниматель и инвестор в сфере IT. До апреля 2020 года - основатель и совладелец компании IBS. В 2007-2012 годах ежегодно включался в число лучших руководителей компаний в сфере информационных технологий в России. В 2020-2022 годах входил в советы директоров Альфа-банка и "Вымпелкома".