Приоритетное использование газа в ДФО могут включить в план реализации энергостратегии

В рамках заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации особое внимание уделили рискам возникновения ЧС в Амурской области при несвоевременном обеспечении топливом

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Возможность включения в план реализаци Энергетической стратегии РФ на период до 2050 года мероприятий по модернизации генерации в регионах ДФО с использованием природного газа в качестве приоритетного топлива предложили в Совете Федерации по итогам заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ. Об этом ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

"На прошедшем заседании Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации вместе с губернатором Амурской области обсудили ключевые вопросы подготовки региона к отопительному сезону 2025-2026 года и дальнейшей газификации Дальнего Востока. <…> Кроме того, речь шла о важности координации с Минэнерго России. В частности, предложено включить в план реализации Энергетической стратегии мероприятия по модернизации генерации в регионах Дальнего Востока с использованием природного газа как приоритетного топлива", - сказал он.

Шейкин также отметил, что особое внимание на заседании уделили рискам возникновения ЧС в Амурской области при несвоевременном обеспечении топливом, а также вопросам ускоренной реконструкции энергетических мощностей. Так, по его словам, "Газпрому" предложено рассмотреть возможность поэтапного выделения до 400 млн куб. м природного газа для модернизации энергетических мощностей Благовещенской ТЭЦ, а также рассмотреть перспективу подключения Иркутской нефтяной компании к магистральному газопроводу в рамках ускоренной газификации Амурской области.

Кроме того, сенатор сообщил, что по итогам заседания предложено создать межведомственную рабочую группу под руководством Минэнерго с участием профильных ведомств и представителей предприятий. Такая группа, по словам Шейкина, необходима для системного решения топливного кризиса в Амурской области. "Также запланировано проведение выездного совещания на Благовещенской ТЭЦ с составлением подробного плана действий. Газификация Дальнего Востока - это не только вопрос энергетической безопасности, но и важный шаг в сторону устойчивого социально-экономического развития региона, улучшения качества жизни людей", - добавил он.

Энергетическая стратегия РФ

В апреле правительство РФ утвердило Энергетическую стратегию на период до 2050 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что в обновленной стратегии расширен горизонт планирования и учтены существующие вызовы, что должно позволить нефтяному, газовому, угольному секторам, электроэнергетике, энергетическому машиностроению, связанному с ними транспорту точнее соответствовать происходящим в мире изменениям.

Мероприятия стратегии также направлены на ускоренное развитие переработки нефти и газа, расширение программы газификации регионов, обеспечение внутреннего рынка достаточным количеством нефтепродуктов по доступным ценам для всех категорий потребителей, ускоренную реализацию инфраструктурных проектов, создание условий для перенаправления поставок нефти и газа на новые рынки дружественных стран, наращивание мощностей по перевалке нефти в арктических и дальневосточных портах, активное использование потенциала Северного морского пути, ускоренное соединение систем транспортировки газа "Сила Сибири" и "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" с единой системой газоснабжения.