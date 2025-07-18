Реестр Минпромторга до конца года пополнят не менее 70 промышленных кластеров

Замглавы ведомства Иван Куликов на пленарном заседании форума заявил, что в России 156 кластеров, из них в реестр входит 103 кластера

ОМСК, 18 июля. /ТАСС/. Не менее 70 промышленных кластеров войдут до конца года в реестр Минпромторга. Об этом сообщил ТАСС директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин в кулуарах международного форума "Кооперация без границ", который прошел в Омске.

"Если говорить в целом по стране, я думаю, что не меньше 70 промышленных кластеров должны по итогам года появиться в реестре. Наиболее перспективные в плане создания кластеров территории, где качественно работает управленческая команда, которая смотрит в разрезе развития кластерной политики, и, конечно же, где развита промышленность", - сказал Лабудин.

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов на пленарном заседании форума заявил, что в настоящий момент в России 156 кластеров, из них в реестр входит 103 кластера, которые соответствуют установленным требованиям. "900 предприятий расположены более чем в 70 регионах страны, в кластерах реализуется более 230 импортозамещающих проектов", - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что Омская область занимает второе место в России по реализации кластерной политики. "Из 103 ранее названных мною кластеров 13 находятся в Омской области", - уточнил Куликов. По словам губернатора Виталия Хоценко, в омские кластеры входят более 100 предприятий. "И у нас появляются партнеры из других регионов нашей страны, и мы сегодня активно ведем эту работу и с Белоруссией, и с Республикой Казахстан, и с Республикой Узбекистан, выстраиваем довольно плотные цепочки", - рассказал глава региона.

Международный форум "Кооперация без границ" прошел в Омске с 17 по 18 июля. Его участники обсудили повышение эффективности мер государственной поддержки промышленной кооперации, определили перспективные инвестиционные ниши, определили роль промышленных кластеров в глобальных экономических процессах. В рамках форума прошла защита проектов программы Минпромторга "PROкластеры" с участием 42 команд.