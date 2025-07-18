В основном средства идут на приобретение жилья, а также частичную оплату обучения, отдыха, необходимого лечения сотрудников, отметил генеральный директор госкорпорации

УФА, 18 июля. /ТАСС/. Расходы Ростеха на социальную политику достигнут 30 млрд рублей в 2025 году, с ростом около 6 млрд по сравнению с 2024 годом. В основном средства идут на приобретение жилья для сотрудников, а также частичную оплату их обучения, отдыха и лечения, сообщил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов журналистам в Уфе.

"Что касается социальной политики, у нас большие расходы. В целом по корпорации порядка 24 млрд рублей было за прошлый год, в этом году цифра приближается уже к 30 млрд рублей. На уфимском моторостроительном заводе социальная программа в 2024 году составила 1,2 млрд, в этом году будет уже около 2 млрд рублей. В основном средства идут на приобретение жилья, а также частичную оплату обучения, отдыха, необходимого лечения сотрудников", - сказал он.

18 июля в ходе рабочей поездки в Уфу глава Ростеха принял участие в церемонии вручения ключей от квартир в арендном доме сотрудникам ПАО "ОДК-УМПО". Он отметил, что это второй подобный проект госкорпорации, первый был реализован заводом "Камаз" в Набережных Челнах.