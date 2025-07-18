В аэропорту 18 июля приземлился первый после закрытия в 2022 году рейс из Москвы

ГЕЛЕНДЖИК, 18 июля. /ТАСС/. Аэропорт Геленджика, где 18 июля приземлился первый после закрытия в 2022 году рейс из Москвы, может нарастить пассажиропоток минимум в два раза в 2026 году. Об этом заявил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" приземлился в аэропорту Геленджика 18 июля, совершив первый рейс после открытия воздушного пространства и возобновления полетов. Борт прошел через водную арку на стоянке №5 воздушной гавани. Рейс на стоянке встретили Кондратьев и мэр Геленджика Алексей Богодистов.

"По-настоящему возвращаемся к той жизни, которая была когда-то. Хочу напомнить, что по итогам 2021 года аэропорт Геленджика принял более 1 млн пассажиров. Я уверен, что это совсем не предел. В этом году, конечно, нам, наверное, не удастся поднять эту планку выше, но на следующий год пассажиров будет как минимум в два раза больше", - сказал глава региона.

Воздушное пространство над аэропортом в Геленджике было закрыто из соображений безопасности с 24 февраля 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность. По решению Росавиации с 10 июля 2025 года был отменен NOTAM (соответствующее извещение летному составу, запрещающее полеты в аэропорт Геленджик). 11 июля аэропорт сообщал, что службы провели работу по подготовке к обслуживанию рейсов с точки зрения безопасности.

В декабре 2021 года было завершено строительство нового терминала в аэропорту Геленджика. Общий объем инвестиций составил 6 млрд рублей. Сейчас площадь терминала составляет почти 16,8 тыс. кв. м, аэропорт может обслуживать порядка 900 пассажиров в час и более 1 млн пассажиров в год. Здание оборудовано 13 стойками регистрации и шестью выходами на посадку. Перед терминалом располагаются парковка и ландшафтный парк. Официальное открытие нового аэровокзального комплекса аэропорта Геленджик тогда было отложено, его планировалось провести после снятия авиационных ограничений.