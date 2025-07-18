Производство продукции лесной отрасли в России сократилось из-за низкого спроса

При этом некоторые виды продукции в Приволжском федеральном округе выросли в отличие от общей ситуации в стране, отметил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев

КИРОВ, 18 июля. /ТАСС/. Снижение производства продукции предприятий лесной отрасти в России достигло 1-14% из-за сокращения спроса, при этом в Приволжском федеральном округе (ПФО) по некоторым видам продукции наблюдается рост до 11%. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев в ходе заседания Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ, который проходит в Кирове.

"В целом по Российской Федерации итоги четырех месяцев показывают снижение производства практически всех основных видов продукции в пределах от 1% до 14%. Связано это с общей ситуацией снижения спроса, на который влияет стагнация строительной отрасли на фоне замедления ипотечного рынка, а также ключевая ставка, снижение уровня экспортных поставок", - сказал Воробьев.

Он отметил, что такая ситуация характерна и для Приволжского федерального округа. "Вместе с тем ряд видов продукции [в ПФО] показывают рост от 5% до 11% в отличие от общей ситуации в стране. Это, [например], деревянное домостроение", - отметил Воробьев.

Заместитель председателя Совета Федерации рассказал, что в целом в ПФО обеспечена стабильная работа лесного комплекса. Кировская область, где проходит заседание совета, по итогам 2024 года занимает первое место в ПФО и шестое в России по объему заготовки древесины - более 8,9 млн куб. метров в 2024 году, что на 1,1 млн куб. м больше, чем в 2022 году.

Финансовые поступления от использования лесов также демонстрируют устойчивый рост. В 2024 году в бюджеты всех уровней поступило около 2,7 млрд рублей, что на 444 млн рублей больше, чем в 2023 году. Сенаторы в ходе поездки в регион посетили ряд лесопромышленных предприятий, где реализуются проекты по глубокой переработке древесины.