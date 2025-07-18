Главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов отметил, что потолок цен не регулирует реальную стоимость нефти, а лишь определяет условия ее транспортировки судами, связанными с G7 и ЕС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Введение новых санкционных мер, включая снижение потолка цен на российскую нефть, не окажет существенного влияния на ее экспорт, считают опрошенные ТАСС эксперты. По их словам, большая часть поставок уже осуществляется в обход западных ограничений, а угрозы радикальных мер, таких как 100-процентные пошлины со стороны США, пока остаются декларативными.

Главный редактор "ИнфоТЭК" Александр Фролов отметил, что потолок цен не регулирует реальную стоимость нефти, а лишь определяет условия ее транспортировки судами, связанными с G7 и ЕС.

"По существующим оценкам, более 70% российской нефти, перевозимой морем, не использует западную экосистему. То есть на нее никакие потолки не распространяются. И альтернативные пути поставок будут и дальше развиваться, а европейские компании - терять долю рынка", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что потолок цен - это лишь механизм легального доступа российской нефти в западную экосистему морских перевозок. "Потолок не регулирует цены, он лишь определяет, каким параметрам должна соответствовать цена в порту отправления, чтобы ее имели право перевозить компании из G7, ЕС или Австралии", - уточнил Фролов.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович полагает, что санкции ЕС не смогут оказать заметного влияния без введения аналогичных мер со стороны США.

"Владельцы теневых танкеров, которые зарегистрированы где-нибудь в странах Глобального Юга и Востока, не будут особенно бояться того, что американцы с ними что-нибудь сделают. Без них на европейские санкции никто обращать внимание не будет. Танкеры теневого флота все равно заходить не будут ни на территорию стран Европейского союза, ни пользоваться их сервисами", - отметил он.

Единственный эффект может быть связан с тем, что часть греческих судовладельцев испугается этих мер и откажется от работы с Россией, добавил Митрахович.

Пошлины США

Что касается обещаний президента США Дональда Трампа ввести 100-процентные пошлины на российские энергоносители в случае отсутствия договоренностей с Москвой по Украине, то, по мнению Фролова, нет никаких гарантий, что американский лидер пойдет на этот шаг.

"Более того, пока не опубликованы документы, которые регламентировали бы этот вопрос. А без них любое слово - это всего лишь слово. Исходя из этого, сейчас в принципе невозможно делать какие-то прогнозы относительно реакции рынка. Мы может только констатировать, оценив динамику котировок, что в целом участники торгов скептически восприняли угрозы президента США", - отметил он.

Митрахович в свою очередь полагает, что Индия, скорее всего, продолжит закупать российскую нефть даже в случае введения пошлин,но будет делать это через посредников. В итоге удлинится цепочка поставок, что приведет к росту дисконта на нефть из РФ.

"Сейчас дисконт, по версии [ценового агентства] Argus, - около $13 за баррель, а может вырасти выше, где-нибудь до уровня $17-18. Но если начинать жестче давить на Индию, на Китай, то можно получить торговую войну с дополнительными экономическими последствиями. Мне кажется, и Трамп, и индийские, и китайские власти постараются этого избежать", - резюмировал Митрахович .

Послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Санкции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки" и НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель. Под запрет попал и импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти.