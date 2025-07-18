Кандидат экономических наук отметил, что в ответ на санкции РФ будет продолжать диверсификацию национальной экономики

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Ограничения на импорт технологий и товаров могут вызвать их дефицит, но РФ увеличит усилия по развитию собственного производства военной техники и продолжит осваивать новые рынки сбыта своих товаров. Об этом заявил ТАСС кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко.

Сегодня утром Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России. Он включает в себя снижение потолка цен на нефть до $47,6 за баррель, санкции против "Северных потоков", внесение в черный список 105 танкеров, перевозящих российскую нефть, рестрикции против банковского сектора, а также экспортные ограничения на товары и технологии двойного назначения.

"Анализируя новость о 18-м пакете санкций против России, можно определить ряд возможных последствий для России. Говоря об экономических последствиях, можно сказать, что ужесточение санкций будет способствовать снижению объемов экспорта российских товаров, особенно в области энергетики", - сказал Гапоненко.

По его словам, ограничения на импорт технологий, материалов и прочих товаров могут вызвать их дефицит, что приведет к росту цен и риску инфляции. При этом он отметил, что в ответ на санкции Россия будет продолжать диверсификацию национальной экономики и осваивать новые рынки сбыта своих товаров.

"В условиях изоляции Россия будет активизировать усилия по укреплению связей со странами, не поддерживающими политику коллективного Запада, что может изменить геополитическую карту", - отметил эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что РФ будет увеличивать усилия по развитию собственного производства военной техники для достижения необходимого уровня. "Для компенсации потерь от санкций Россия будет искать и формировать новые партнерства с другими странами", - считает Гапоненко.