Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал санкции ЕС в отношении РФПИ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Европейская элита, которая вводит дополнительные санкции в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) на уровне Евросоюза, своими руками разрушает экономику всего ЕС. РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали. Так в своем Telegram-канале прокомментировал санкции ЕС в отношении РФПИ глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он подчеркнул, что РФПИ продолжит работу по инвестированию в перспективные российские компании и продвижению их на внешние рынки.

"Сегодня дополнительные санкции против РФПИ оформлены на уровне Евросоюза, элита которого боится мира и продолжает оставаться в плену враждебных нарративов, своими руками разрушая экономику всего ЕС, - отметил Дмитриев. - РФПИ призывает к диалогу вместо раскручивания санкционной спирали, насчитывающей уже почти 30 тысяч санкций в отношении России, но не способной навязать свою волю в противовес национальным интересам нашей страны".

Глава РФПИ подчеркнул, что Брюссель принимает "разрушительные" для самих европейцев санкции, "лишая своих потребителей стабильных поставок энергоносителей и закрывает для европейских компаний российский рынок". "Темпы роста российской экономики за 20 лет в шесть раз превысили аналогичный показатель у Германии, лидирующей в Европе, и в семь раз - у идущей за ней Франции (данные World of Statistics)", - напомнил Дмитриев.

"Месяц назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призывала к усилению и введению в отношении Российского фонда прямых инвестиций дополнительных ограничений из-за того, что он содействует урегулированию украинского конфликта, способствует налаживанию диалога между Россией и США и инвестирует в рост российской экономики. Введенные сегодня ограничения в адрес РФПИ являются расширением санкций в дополнение к ранее введенным в марте 2022 года секторальным санкциям", - подчеркнул глава РФПИ.