В основном используются номера европейских стран, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Мошенники в 16 раз чаще стали совершать звонки россиянам с поддельных иностранных номеров. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

"В 16 раз выросло число мошеннических звонков россиянам с иностранных телефонных номеров за прошедшую неделю. "Сбер" зафиксировал всплеск в том числе благодаря сообщениям бдительных россиян, которые делятся с банком информацией о мошеннических звонках", - отметили в пресс-службе

Так, по данным Сбера, в основном используются номера европейских стран. Кроме того, используются номера стран с похожими на привычные россиянам комбинации цифр, например, +84 95. Использование таких номеров для мошенников значительно проще, чем приобретение реальных SIM-карт. Звонки осуществляются с помощью интернет-телефонии (IP-телефония), то есть без участия мобильных операторов, что снижает возможность блокировки.

"Несмотря на существенный рост числа звонков с иностранных номеров, их доля в общем объеме мошеннических звонков остается небольшой. Система антифрода Сбера успешно выявляет попытки дозвониться клиентам с таких номеров, операции берутся под усиленный контроль, благодаря чему хищений удается полностью избегать. Однако люди должны быть проинформированы и вооружены знаниями, поэтому мы предупреждаем: если видите звонок с непривычного номера просто не берите трубку", - отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.