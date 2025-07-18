Новый морской курорт будет построен в Севастополе, сообщил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Новый морской курорт "Балаклавская бухта" будет создан в России в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правкомиссии по развитию туризма.

"По поручению президента Владимира Путина в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство" ведем работу по федпроекту "Пять морей и озеро Байкал" с общим объемом финансирования на все проекты до 2030 года - 103 млрд рублей. Отмечу, что на сегодня требуется приоритизация объектов. Будем устанавливать очередность проектов, тем более что есть поручения президента и ряд инициатив по созданию курортов в других регионах. Так, федпроект "Пять морей и озеро Байкал" дополнился проектом "Балаклавская бухта" в Севастополе", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.

Заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков на заседании рассказал, что работа над проектом "Пять морей и озеро Байкал" ведется в строгом соответствии с утвержденными дорожными картами. Большинство проектов реализуются в запланированные сроки. "В постоянном режиме ведется работа по балансировке источников финансирования обеспечивающей инфраструктуры, привлечению и сопровождению инвесторов. Уверены, что такой подход будет способствовать своевременной реализации проектов", - подчеркнул он.

Чернышенко также призвал регионы активнее взаимодействовать с федеральными министерствами и ведомствами, чтобы быстрее решать вопросы по реализации проектов.