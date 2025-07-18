Нью-Дели считает своим приоритетом обеспечение энергобезопасности страны, заявил представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Индия предостерегает Евросоюз от двойных стандартов, особенно когда речь заходит о торговле энергоносителями, для Нью-Дели обеспечение энергобезопасности является приоритетом. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, комментируя новый пакет санкций ЕС.

"Мы обратили внимание на последние санкции, объявленные Европейским союзом", - написал он в Х.

"Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности обязанностью первостепенной важности для удовлетворения основных потребностей своих граждан. Мы хотели бы подчеркнуть, что не должно быть двойных стандартов, особенно когда речь заходит о торговле энергоносителями", - подчеркнул Джайсвал.

По его словам, "Индия не поддерживает никакие односторонние санкционные меры". "Мы являемся ответственным субъектом и полностью привержены нашим правовым обязательствам", - указал представитель МИД.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%). Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.