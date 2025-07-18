Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле добавил, что необходимо увеличить финансирование отрасли

УЛЬЯНОВСК, 18 июля. /ТАСС/. Дефицит кадровых ресурсов является одной из наиболее существенных проблем для российских авиационных предприятий. Об этом сообщил журналистам в кулуарах выездного заседания комитета Госдумы по промышленности и торговле в Ульяновске председатель комитета Владимир Гутенев.

"Я думаю, что одна из наиболее существенных проблем - это ограничения по кадровым ресурсам. Если "Авиастару" (самолетостроительный завод в Ульяновске - прим. ТАСС) необходимо фактически в три раза увеличить численность персонала за пять лет, то здесь традиционными, тривиальными методами невозможно решить эту задачу", - сказал он.

Гутенев добавил, что необходимо увеличить финансирование отрасли. "Мы столкнулись с тем, что вынуждены были пересматривать бюджет, вносили корректировку, и, благодаря активной работе Минфина, удалось сократить сумму дефицита с 211 млрд рублей до 100 млрд рублей. Фактически авиационная отрасль не пострадала, мы уберегли ее от сокращения, но этого мало. Нужно увеличивать финансирование, недопустимо сдвигать вправо", - уточнил он.

Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле отметил, что, кроме того, сейчас крайне высока стоимость заемных денег. "Мы с надеждой смотрим на то, что будет более радикальное снижение ключевой ставки. Снижение на 2-3% не устроит реальный сектор экономики, должны быть гораздо более доступные ресурсы", - заявил он.

Гутенев также подчеркнул, что при этом очень большую помощь предприятиям оказывает Минпромторг. В качестве примера он привел новые промышленные механизмы, такие как промышленная ипотека, поддержка Фонда развития промышленности и другие меры.