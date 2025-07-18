Накопившиеся глобальные дисбалансы необходимо устранять путем коллективных, скоординированных действий, которые будут способствовать снижению напряженности на мировых рынках, сообщило Министерство финансов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Делегация России приняла участие в третьей встрече министров финансов и управляющих центральными банками Группы двадцати (G20) в ЮАР, страны "двадцатки" вновь обратили внимание на негативное влияние тарифных ограничений на глобальные цепочки поставок. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Страны "двадцатки" в очередной раз обратили внимание на негативное влияние тарифных и финансовых ограничений на глобальные цепочки поставок и потоки капитала. Накопившиеся глобальные дисбалансы необходимо устранять путем коллективных, скоординированных действий, которые будут способствовать снижению напряженности на мировых рынках. Группа двадцати продолжит исследование проблемы накопленных дисбалансов и поиск решений для их сокращения", - говорится в сообщении.

Так, по данным МВФ, глобальный рост в I квартале текущего года оказался на 0.2 п.п. выше апрельских прогнозов, однако по мнению экспертов, этот показатель нельзя рассматривать как свидетельство фундаментальной прочности мировой экономики в связи с отложенным эффектом от масштабного введения тарифных ограничений, указали в Минфине.

Отмечается, что особое внимание было уделено трансформационному потенциалу инновационных технологий, прежде всего, искусственного интеллекта.

"Внедрение решений на основе искусственного интеллекта может позволить африканским экономикам увеличить ВВП на $1 трлн к 2035 году, а также обеспечить ежегодный прирост налоговых поступлений на $150 млрд, что создаст дополнительное бюджетное пространство и институциональные возможности для реализации ключевых структурных реформ", - заявил в своем выступлении директор департамента международных финансовых отношений Минфина Павел Снисоренко.

Экономическое развитие африканского континента, как уточняет министерство, является ключевым приоритетом председательства ЮАР в G20. Результаты работы по направлению будут представлены на заключительной встрече министров финансов и управляющих центральными банками G20, которая состоится на полях ежегодного собрания управляющих Международного валютного фонда и Всемирного банка в октябре 2025 года.