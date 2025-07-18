Возможна корректировка ниже 7%, сообщила пресс-служба правительства

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6% с возможной корректировкой до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики. Об этом сообщила пресс-служба правительства по итогам совещания по текущей ситуации в экономике, проведенного вице-премьером Александром Новаком.

"Отмечено продолжение укрепления курса рубля, а также снижения инфляции. В мае она составила 9,9%, сократившись до 9,4% в июне и до 9,34% на 14 июля год к году. Минэкономразвития сохраняет прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики", - говорится в сообщении.

По информации МЭР, по итогам января - мая 2025 года рост ВВП составил 1,5%, а инвестиции в I квартале выросли на 8,7%. Кроме того, продолжился рост обрабатывающей промышленности и ряда других отраслей в сравнении с тем же периодом прошлого года. "Наиболее активно в январе - мае выросли такие сегменты, как машиностроение, увеличившее выпуск продукции на 13,3%, и сфера общественного питания, показавшая рост в 8,3%. Строительная отрасль прибавила 5,5%, химический комплекс продемонстрировал прирост в 3,5%", - говорится в сообщении.

"Наша работа направлена на достижение национальных целей развития, включая формирование устойчивой и динамичной экономики. В фокусе нашего внимания - ключевые показатели, обозначенные президентом как приоритетные. Среди них - динамика валового внутреннего продукта, положение российской экономики в мире по паритету покупательной способности, уровень инвестиций, доходы населения, положение работников малого и среднего бизнеса, производительность труда, инфляция и занятость граждан, а также другие параметры, отражающие текущее состояние и перспективы развития экономики", - сказал Александр Новак.

По итогам совещания вице-премьер поручил федеральным органам власти продолжить в активном режиме отслеживать ситуацию в курируемых сферах и при необходимости принимать меры, направленные на улучшение ситуации, представлять соответствующие предложения в правительство.