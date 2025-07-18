Ведомство удалило фразу о том, что магазины сети являются "площадкой сбыта фальсификата"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Торговая сеть "Светофор" отправила отзыв иска к Россельхознадзору в связи с тем, что ведомство удалило со своего официального сайта фразу о том, что магазины сети являются "площадкой сбыта фальсификата". Об этом ТАСС сообщил представитель сети "Светофор".

"Отзыв отправили, арбитражный суд отменит заседание", - пояснил собеседник агентства. Рассмотрение иска было запланировано на 4 августа.

19 марта Россельхознадзор сообщил, что магазины "Светофор" стали площадкой для сбыта фальсифицированных продуктов, торговая сеть подала иск о защите деловой репутации. По словам директора компании по ЦФО Елены Захаренко, заявление регулятора является некорректным и предвзятым, а формулировка предполагает доказанное уголовное нарушение.

В рамках подготовки к суду была проведена лингвистическая экспертиза, которая не подтвердила предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети "Светофор" являются площадкой для сбыта фальсификата. "Такая формулировка может сформировать у читателей представление, что продукция в данных магазинах является фальсификатом", - говорится в заключении независимого эксперта, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что данная формулировка несет негативную коннотацию, которая может отрицательно влиять на восприятие покупателей магазинов "Светофор". Торговая сеть направила письмо в Россельхознадзор с просьбой удалить фразу о сбыте фальсификата, в результате фраза была удалена. Как отметили в сети "Светофор", оснований для судебного спора больше нет.