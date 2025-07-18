Минпромторгу выделят до 3 млрд рублей для помощи судостроительной отрасли

Решение принято в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие сферы в связи с повышением ключевой ставки

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит Минпромторгу до 3 млрд рублей в 2025 году для предотвращения негативного влияния на судостроение в связи с высокой ключевой ставкой. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Выделить в 2025 году в целях предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие судостроительной отрасли в связи с повышением ключевой ставки Банка России Минпромторгу России из резервного фонда правительства Российской Федерации в рамках федерального проекта "Производство судов и судового оборудования" национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" бюджетные ассигнования в размере до 296 5000 тыс. рублей", - сказано в документе.

Отмечается, что средства пойдут на предоставление субсидий организациям РФ "на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации развития ВЭБ.РФ в 2009-2025 гг., на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным в 2009-2025 гг. с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов, а также на уплату процентов за предоставление рассрочки по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа, заключенным в 2022-2023 гг. с российскими лизинговыми компаниями на приобретение гражданских судов".

Выделение указанных средств позволит выполнить в этом году обязательств не менее чем по 70 ранее заключенным договорам кредита, лизинга и купли-продажи с рассрочкой платежа, сказано в документе.

Минпромторгу поручено осуществить контроль за целевым использованием средств и предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2026 года.