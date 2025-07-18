Генеральный директор компании Андрей Рюмин отметил, что в первом полугодии 2025 года в регионе более чем на 30% сократилось количество нештатных ситуаций, связанных с технологическими причинами

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Группа "Россети" до конца 2025 года завершит 10 проектов, влияющих на надежность магистрального сетевого комплекса Донбасса. Об этом говорится в сообщении компании.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили реализацию соглашения о взаимодействии, подписанного в 2024 году, которое направлено на повышение надежности и развитие магистральных сетей региона, обеспечение энергетики квалифицированными кадрами, сообщили в компании.

"С 2022 года "Россети" проводят комплексную работу по восстановлению и обновлению магистральной электросетевой инфраструктуры на территории Донецкой Народной Республики. Эффективно работает региональный филиал компании - Донбасское предприятие магистральных электрических сетей, в том числе в направлении практической подготовки персонала. Особо важным считаю развитие и укрепление взаимодействия ПАО "Россети" с вузами региона - наши студенты, прошедшие производственную практику непосредственно на подстанциях, получили уникальные знания и опыт, которые помогут им в профессиональном становлении", - отметил Пушилин, его слова приводятся в сообщении компании .

Рюмин добавил, что с момента подписания соглашения "Россети" выполнили несколько крупных проектов по замене и модернизации оборудования системообразующих подстанций и линий электропередачи. В результате в первом полугодии 2025 года существенно - более чем на 30% - сократилось количество нештатных ситуаций, связанных с технологическими причинами.

"Сейчас на финальном этапе идет работа еще по 10 проектам, которые нужны для бесперебойного электроснабжения Донецкой агломерации, укрепления энергетических связей Донецкой Народной Республики с соседними регионами. В приоритете находятся вопросы, связанные расширением парка специальной техники, обслуживающей энергообъекты Донбасса. В рамках соглашения также реализуются программы подготовки и повышения квалификации персонала", - уточнил глава группы "Россети".

Он отметил, что с начала 2025 года обучение прошли уже почти 400 специалистов. В сотрудничестве с Донецким национальным техническим университетом были организованы профориентационные мероприятия с выпускниками и учащимися старших курсов. Кроме того, "Россети" ведут работу по обеспечению жильем сотрудников.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.