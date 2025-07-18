Специалисты дилерских центров автопроизводителя проинформируют владельцев соответствующих авто о необходимости посетить ближайший официальный дилерский центр, сообщила компания

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Автопроизводитель Sollers отзывает 14,346 тыс. фургонов Sollers Atlant, выпущенных в период с 1 января 2023 года по 30 апреля 2025 года из-за возможного короткого замыкания лампы подсветки задних номеров. Об этом говорится в сообщении автопроизводителя.

"Установлено, что при определенных условиях эксплуатации возможно возникновение короткого замыкания лампы подсветки заднего номерного знака с последующим оплавлением проводки, поскольку предохранитель, используемый в текущей схеме электропитания, не срабатывает при превышении допустимой силы тока", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в рамках отзывных мероприятий будут проведены работы по замене предохранителя фонарей освещения номерного знака. На все новые автомобили Sollers Atlant, выпущенные после 30 апреля 2025 года, предохранители с измененными характеристиками устанавливаются на конвейере.

В компании добавили, что специалисты дилерских центров Sollers проинформируют владельцев соответствующих автомобилей о необходимости посетить ближайший официальный дилерский центр. Все работы по замене предохранителя для клиентов будут производиться бесплатно.