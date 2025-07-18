Туристам не хватает информационного сопровождения и продвижения, есть вопросы по инфраструктуре и сервису, сообщила исполнительный директор ассоциации Майя Ломидзе

СЫКТЫВКАР, 18 июля. /ТАСС/. Сельский туризм имеет хорошие перспективы для привлечения отечественных и иностранных туристов на агрообъекты в России. Пока им не хватает информационного сопровождения и продвижения, есть вопросы по инфраструктуре и сервису, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР), руководитель проектного офиса "Серебряное ожерелье России" Майя Ломидзе в кулуарах Первой всероссийской конференции по развитию сельского туризма, которая проходит в Финно-угорском этнопарке в Республике Коми 18 и 19 июля.

"Сельский туризм - это очень интересная тема. Интерес есть, туристы стали хотеть чего-то необычного, нашему туристу очень важно в путешествии попробовать что-то местное. Это может быть ресторан с местной кухней - сибирские наливки, татарская, марийская, коми кухня. Но приехать на ферму и посмотреть, как производится местный продукт - сыр, молоко, оленина, или сбор ягод в теплице, а затем не просто посмотреть, а попробовать и купить - это совершенно другая история, поэтому перспективы действительно очень хорошие", - рассказала ТАСС представитель АТОР.

На сегодня не хватает информации об объектах агротуризма. "Мы сталкивались с тем, что в Самарской, Ульяновской, Ленинградской областях туроператоры не знали, что у них есть просто жемчужины, и туда можно привозить туристов. Для туроператоров это часто бывает открытием и после этого начинает работать. Это процесс постоянной коммуникации и открытия жемчужин, сокрытых в раковинах", - сказала Ломидзе.

Но и иностранных туристов не надо сбрасывать со счетов, отметила она. "Надо понимать, что не будет миллионного потока [иностранцев на агрообъекты]. Китайцам это не очень интересно, поэтому [ставка] на Ближний Восток и Юго-Восточную Азию. Агротуризм - это экзотика для арабских туристов, посмотреть условно яблоневый сад, а не пальмовый, увидеть, как растет малина. Они приезжают семьями, с детьми. Это фишечка, у которой есть перспектива, но если мы говорим про то, что для отечественных туристов не можем пока сделать правильную упаковку, сервис, то с иностранцами это все усложняется. Нужен и человек, который на языке гостей сможет рассказать. Этого человека может обеспечить туроператор, но содержание того, что он будет говорить, должна обеспечить агроферма", - подытожила представитель АТОР.

Первые результаты

Как отметила она в ходе конференции, АТОР начала работать с агрообъектами с 2020-2021 годов, это был запрос с обеих сторон - и от агробизнеса, и от туристической индустрии. "У нас есть специальный лендинг, мы стараемся рассказывать про те агрообъекты, которые успешно взаимодействуют с туркомпаниями. Рассказываем про те туркомпании, у которых присутствуют агрообъекты на маршрутах и в программах. Кульминацией этого стал в прошлом году конкурс "Турферма", на который буквально в течение месяца поступило 120 заявок с презентациями из 41 региона. Мы и дальше будем заниматься этой темой и помогать участникам агрорынка выйти на участников туристического рынка и наоборот", - сообщила Ломидзе.

Первая Всероссийская конференция по развитию сельского туризма проходит в Финно-угорском этнопарке, расположенном в селе Ыб Республики Коми. Она объединила более 100 участников из разных уголков России. Одновременно с этим в этнопарке впервые в Коми и на Северо-Западе России проходит Винный фестиваль, а также возрожденный спустя шесть лет фестиваль воздухоплавания "Живой воздух" с участием 10 экипажей пилотов из разных регионов.