В пресс-служба администрации региона сообщили, что сложная ситуация сложилась в Кущевском, Ейском, Крыловском, Щербиновском районах и Ленинградском округе

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Ущерб сельхозпроизводителей Краснодарского края от засухи предварительно оценивается в 1,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на вице-губернатора региона Андрея Коробку.

Режим ЧС действует в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, а также в Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах. На этих территориях созданы координационные штабы для оперативного реагирования на обращения сельхозтоваропроизводителей.

"По предварительным данным, материальный ущерб от гибели сельхозкультур оценивается в пределах 1,5 млрд рублей, в том числе по застрахованным культурам - 600 млн рублей. Точную сумму ущерба установят по итогам уборочной кампании", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора, сказанные после совещания в Кущевском районе.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Кущевском, Ейском, Крыловском, Щербиновском районах и Ленинградском округе, подчеркивают власти. Министерство сельского хозяйства региона прорабатывает меры поддержки тем хозяйствам, которые пострадали от засухи.

Как отметил на совещании министр сельского хозяйства региона Федор Дерека, засуха затронула не только растениеводство, но и животноводство. Однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия, большинство хозяйств планируют заготовить корма в полном объеме. В частности, дефицит не прогнозируется по концентрату и сенажу. По данным Минсельхоза, снижение ожидается по заготовке сена и силоса. Многие предприятия, у которых корма будут в дефиците, уже договорились о поставках с другими хозяйствами.

Краснодарский край - один из основных аграрных регионов России. Прошлый год для аграриев региона был сложным из-за погодных условий, в итоге снизилась урожайность кукурузы, сои, сахарной свеклы, подсолнечника. В настоящее время в крае действует штормовое предупреждение о сильной жаре до 19 июля, температура воздуха, по данным ГУ МЧС по краю, достигает 40 градусов.