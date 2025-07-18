Кировская область привлекла на развитие инфраструктуры 3 млрд рублей

Председатель правительства области Михаил Сандалов отметил, что бюджетные кредиты регион получает на 15 лет под фиксированные 3% годовых

КИРОВ, 18 июля. /ТАСС/. Кировская область привлекла из федерального бюджета инфраструктурные кредиты на сумму более 3,1 млрд рублей, в том числе на обновление общественного транспорта и создание комплексного объекта по переработке отходов. Об этом рассказал председатель правительства Кировской области Михаил Сандалов в своем Telegram-канале.

"Правительство Кировской области привлекает из федерального бюджета инфраструктурные кредиты на общую сумму более 3,1 млрд рублей. Из них 1,4 млрд направим на обновление общественного транспорта, более 1,3 млрд - на создание комплексного объекта по переработке отходов "Центральный" в Слободском районе. Более 417 млн рублей направим на реализацию инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ", - написал Сандалов.

Он отметил, что бюджетные кредиты регион получает на 15 лет под фиксированные 3% годовых. "Это значительно ниже ставок по банковским кредитам (порядка 28%) и прогнозируемой инфляции - то есть в 10 раз выгоднее для региона", - подчеркнул Сандалов.