Американский лидер не уточнил, с какими государствами Соединенные Штаты рассчитывают заключить эти сделки

ВАШИНГТОН, 18 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты выработали еще пару крупных торговых договоренностей. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"У нас есть еще пара крупных [торговых соглашений], о которых будет объявлено достаточно скоро. Мы практически можем сделать это сегодня. <...> Возможно, позже", - сказал он на состоявшейся в Белом доме церемонии подписания законопроекта о регулировании криптовалют. Президент не уточнил, с какими государствами США рассчитывают заключить эти сделки.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые на американский рынок товары. К рассылке этих оповещений администрация США приступила в последние несколько дней. Как ожидается, решения Трампа об истечении крайних сроков торговых переговоров и применении новых импортных пошлин вступят в силу 1 августа. Президент допускал, что в отдельных случаях продлит сроки ведения этих переговоров.