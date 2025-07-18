В аэропорту Домодедово вводили временные ограничения

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в московском аэропорту Домодедово. Об этом сообщали в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы", - говорилось в сообщении.

Позже в Росавиации сообщили о снятии ограничений.

В новость были внесены изменения (23:37 мск) - добавлена информация о снятии ограничений в аэропорту.