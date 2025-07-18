Страница работает в режиме каталога, пока можно только смотреть

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Сайт торговой сети "Винлаб", принадлежащей алкогольной компании Novabev Group, частично возобновил работу в режиме каталога после кибератаки, убедился корреспондент ТАСС.

"Сайт работает в режиме каталога. Пока вы можете только смотреть, но совсем скоро сможете покупать", - говорится в уведомлении на сайте сети.

При этом приложение "Винлаба" пока все еще не работает.

Российская алкогольная компания Novabev Group 14 июля подверглась кибератаке, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов группы и сети "Винлаб", чья работа была ограничена. Злоумышленники вышли на связь и выдвинули требование о выплате денежного вознаграждения, однако в компании отметили, что придерживаются принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказываются от выполнения их требований. Ранее в Novabev Group сообщали, что, по предварительным данным, персональные данные клиентов не пострадали, но расследование продолжается.

Novabev Group (ПАО "Новабев групп") - российская алкогольная компания. Группе принадлежат пять ликеро-водочных заводов, один спиртзавод, винное хозяйство "Поместье Голубицкое", собственная система дистрибуции и сеть "Винлаб".